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«Краснодар» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Легии»

Источник:  Eurosport.plКомментарии

Полузащитник «Легии» Вадис Оджиджа-Офоэ может перебраться в чемпионат России.

Как сообщает Еurosport.onet.pl, «Краснодар» готов выложить за переход игрока 3,5 млн евро. Отмечается, что к хавбеку также проявляет интерес «Олимпиакос», но греческий клуб готов потратить 2 млн евро.

Напомним, действующий контракт между бельгийцем и чемпионом Польши истекает летом 2018 года. 

В минувшем сезоне Оджиджа-Офоэ провел 42 матча, забил 5 голов и отдал 14 голевых передач.

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