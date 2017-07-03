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Егор Яковлев: Сборная России на Кубке конфедераций местами показывала неплохой футбол

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от Кубка конфедераций.

- Вы проводили отпуск не только за границей, но и на Кубке конфедераций. Как вам футбол?
- Все понравилось. Стадион здесь впечатляет, он очень классный. Очень понравился финал, был неплохой футбол.

- За кого болели?
- Ни за кого, если честно. Просто сходил посмотреть хороший футбол.

- Вы еще на матчи сборной России ходили. Игра команды понравилась?
- Местами показывали неплохой футбол. Есть хорошие ребята, и видно, что они стараются, бьются. Это приятно. Любого болельщика подкупает, когда видишь, что игроки выкладываются. Осталось неплохое впечатление.

- Александр Медведев говорил, что на новом стадионе попытается сыграть и СКА.
- Было бы супер, если это случится. Это будет запоминающееся событие, - передает слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Егор Яковлев: Хочу, чтобы Ковальчук остался в СКА

Напомним, победителем Кубка конфедераций-2017 стала сборная Германии. В финале команда Йоахима Лева обыграла чилийцев. 

Игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия.  В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина.  

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