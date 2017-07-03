Сергей Кирьяков: Победа сборной Германии? Все логично, у них всегда была талантливая молодежь
Бывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков высказался о победе сборной Германии на Кубке конфедераций-2017. Напомним, подопечные Йоахима Лева в финале турнира обыграли команду Чили (1:0).
«Сейчас многие скажут, что немцы выиграли турнир вторым или даже молодежным составом. Но, простите, а кто за сутки до этого выиграл молодежный чемпионат Европы, в котором выступают футболисты в возрасте до 21 года? Немцы. А кто действующий чемпион мира? Они же. У них во все времена можно было собрать не одну сборную, и всегда была талантливая молодежь, которая создавала конкуренцию. Так что, на мой взгляд, все логично», – цитирует специалиста «Свободная пресса».
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция