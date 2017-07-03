Анатолий Бышовец: Кубок конфедераций получился прекрасным во всех отношениях

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от Кубка конфедераций в России, победителем которого стала сборная Германии. Напомним, подопечные Йоахима Лева в финале турнира обыграли команду Чили (1:0).

«Кубок конфедераций получился прекрасным во всех отношениях. Я поражен уровнем игры команд и качеством организации турнира. Что касается финального матча, то в противостоянии разных стилей родилось настоящее футбольное зрелище. Чилийцы играли с душой, они были достойны победы.

Самое главное, что на Кубке конфедераций мы видели новых сильных футболистов, особенно в составе сборной Германии, некоторые новые схемы. Та борьба, то соперничество и зрелище, которое подарили нам мексиканцы, чилийцы, немцы и португальцы, показывает, что Кубок конфедераций – не товарищеский турнир. Некоторые матчи были на уровне лучших игр чемпионата мира, в том числе и финал», – заявил специалист, слова которого приводит «Свободная пресса».