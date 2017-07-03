Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анатолий Бышовец: Кубок конфедераций получился прекрасным во всех отношениях

Источник:  «Свободная Пресса»Комментарии

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от Кубка конфедераций в России, победителем которого стала сборная Германии. Напомним, подопечные Йоахима Лева в финале турнира обыграли команду Чили (1:0).

«Кубок конфедераций получился прекрасным во всех отношениях. Я поражен уровнем игры команд и качеством организации турнира. Что касается финального матча, то в противостоянии разных стилей родилось настоящее футбольное зрелище. Чилийцы играли с душой, они были достойны победы.

Самое главное, что на Кубке конфедераций мы видели новых сильных футболистов, особенно в составе сборной Германии, некоторые новые схемы. Та борьба, то соперничество и зрелище, которое подарили нам мексиканцы, чилийцы, немцы и португальцы, показывает, что Кубок конфедераций – не товарищеский турнир. Некоторые матчи были на уровне лучших игр чемпионата мира, в том числе и финал», – заявил специалист, слова которого приводит «Свободная пресса».

Голосование: Кто стал лучшим футболистом Кубка конфедераций?

Матч

Чили - Германия - 0:1 (0:1)

Голы

Штиндль 21 (0:1).

Состав

Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)

Предупреждения:

Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Кононенко: Сборная Черчесова отличается от команды, которая была при СлуцкомКосмонавт, Герой России и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Олег Кононенко заявил, что сборная главного тренера Станислава Черчесова отличается от команды Леонида Слуцкого.Игорь Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне – вот и не сыгралВице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал критику нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду состояние газона «Санкт-Петербург».Сергей Кирьяков: Победа сборной Германии? Все логично, у них всегда была талантливая молодежьБывший наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков высказался о победе сборной Германии на Кубке конфедераций-2017.Егор Яковлев: Сборная России на Кубке конфедераций местами показывала неплохой футболЗащитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от Кубка конфедераций.Бунт в российской сборной. «Советский спорт» нашел одну из причин провалаБунт в российской сборной. «Советский спорт» нашел одну из причин провалаЗакончился Кубок конфедераций. За матчами плей-офф на второй план отошло поражение российской сборной в двух матчах из трех.Денис Глушаков: Осадок от Кубка конфедераций? Уважающий себя спортсмен всегда хочет выигрыватьКапитан московского «Спартака» и полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о прошедшем Кубке конфедераций, а также рассказал о своем отпуске, который провел вместе с одноклубником и партнером по сборной Дмитрием Комбаровым.Не напрасно было? Колонка Дмитрия ГиринаНе напрасно было? Колонка Дмитрия Гирина«Советский спорт» – о впечатлениях от завершившегося накануне Кубка конфедераций.«Спартак» – снова чемпион, а «Зенит» готовит еще один супертрансфер (видео)«Спартак» – снова чемпион, а «Зенит» готовит еще один супертрансфер (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Германия – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утраГермания – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.«Это худшее, что я мог сделать». Плачущий чилиец подал пример Акинфееву«Это худшее, что я мог сделать». Плачущий чилиец подал пример АкинфеевуМарсело Диас признался в собственной роковой ошибке и не смог удержаться от слез после поражения в финале Кубка конфедераций.«Лучшие в мире? Так и есть!» Чемпионская речь сборной Германии«Лучшие в мире? Так и есть!» Чемпионская речь сборной ГерманииОбладатели Кубка конфедерации отмечали важность победы в России, говорили о ярком будущем и ушли от разговоров по клубной теме.Жулиано: В финале КК заслуженно встретились самые сильные команды турнираПолузащитник «Зенита» Жулиано – о Кубке конфедераций.Александр Бубнов: Немцы выбрали единственно правильный план на игруФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу сборной Германии над командой Чили (1:0) в финале Кубка конфедераций.Маттиас Гинтер: Сборная Германии – лучшая в мире? Думаю, на данный момент так и естьЗащитник сборной Германии Маттиас Гинтер поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Ларс Штиндль: Я счастлив, что мы выиграли эту штукуПолузащитник сборной Германии Ларс Штиндль поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Леон Горецка: Кубок конфедераций помог познакомиться нам со всем, многому научитьсяПолузащитник сборной Германии Леон Горецка поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Эмре Джан: У Германии хорошие игроки. Мы можем не беспокоиться за наше будущееПолузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).Марсело Диас: Это худшая ошибка, которую я мог допустить как футболистПолузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился впечатлениями от поражения в матче с Германией (0:1).Сергей Анохин: Очень приятно, что в нашу страну приехало столько болельщиковПрезидент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин поделился впечатлениями от Кубка конфедераций, победителем которого стала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили (1:0).Джошуа Киммих: Надеемся на такой же успех на чемпионате мира-2018Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих поделился впечатлениями от победы над Чили (1:0).
Футбол
Егоров сменил Николаева на посту руководителя Департамента судейства РФС
Хоккей
Генеральный менеджер «Нью-Джерси»: Я не готов отдавать права на Ковальчука по дешевке
Хоккей
«Барыс» подписал пробный контракт с экс-нападающим «Спартака»
Хоккей
«Вашингтон» обменял Юханссона в «Нью-Джерси»
все новости
Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовецвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости