Анатолий Бышовец: Кубок конфедераций получился прекрасным во всех отношениях
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от Кубка конфедераций в России, победителем которого стала сборная Германии. Напомним, подопечные Йоахима Лева в финале турнира обыграли команду Чили (1:0).
«Кубок конфедераций получился прекрасным во всех отношениях. Я поражен уровнем игры команд и качеством организации турнира. Что касается финального матча, то в противостоянии разных стилей родилось настоящее футбольное зрелище. Чилийцы играли с душой, они были достойны победы.
Самое главное, что на Кубке конфедераций мы видели новых сильных футболистов, особенно в составе сборной Германии, некоторые новые схемы. Та борьба, то соперничество и зрелище, которое подарили нам мексиканцы, чилийцы, немцы и португальцы, показывает, что Кубок конфедераций – не товарищеский турнир. Некоторые матчи были на уровне лучших игр чемпионата мира, в том числе и финал», – заявил специалист, слова которого приводит «Свободная пресса».
Матч
Голы
Штиндль 21 (0:1).
Состав
Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес
Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)
Предупреждения:
Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция