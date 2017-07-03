Владимир Хрюнов: Реакция российских болельщиков на гимн Украины была правильной

Известный промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал позитивную реакцию российских болельщиков на гимн Украины перед боем между Александром Поветкиным и Андреем Руденко.

«Россия — толерантная страна, и реакция на гимн была правильной. Мы все-таки один народ, и острых противоречий между странами не должно быть. Такое поведение — это проявление настроений в обществе. Я думаю, что это своего рода сигнал к стабилизации отношений между государствами. Наши культурные связи невозможно разорвать. Одна из моих задач как промоутера — укрепление этих связей. Я счастлив, что у меня это получается», - приводит слова Хрюнова RT.

Напомним, Поветкин одержал победу над Руденко по очкам (120-109, 120-108, 120-108) и завоевал чемпионские пояса WBO International и WBA Inter-Сontinental.