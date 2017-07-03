Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Хрюнов: Реакция российских болельщиков на гимн Украины была правильной

Источник:  RT на русскомКомментарии

Известный промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал позитивную реакцию российских болельщиков на гимн Украины перед боем между Александром Поветкиным и Андреем Руденко.

«Россия — толерантная страна, и реакция на гимн была правильной. Мы все-таки один народ, и острых противоречий между странами не должно быть. Такое поведение — это проявление настроений в обществе. Я думаю, что это своего рода сигнал к стабилизации отношений между государствами. Наши культурные связи невозможно разорвать. Одна из моих задач как промоутера — укрепление этих связей. Я счастлив, что у меня это получается», - приводит слова Хрюнова RT.

Напомним, Поветкин одержал победу над Руденко по очкам (120-109, 120-108, 120-108) и завоевал чемпионские пояса WBO International и WBA Inter-Сontinental.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
С него хватит? Почему победа Поветкина не приблизит его к титуламС него хватит? Почему победа Поветкина не приблизит его к титулам«Советский спорт» анализирует итоги боя Поветкин – Руденко и приходит к выводу, что пользы от этой победы для карьеры Поветкина пока немногоАндрей Руденко: Травма шеи сковала меня в бою с ПоветкинымУкраинский тяжеловес Андрей Руденко рассказал от травме, которая помешала ему удачнее провести поединок с Александром Поветкиным.Поветкин победил Руденко, Пакьяо проиграл Хорну, Паредес перешел в «Зенит», а Дадонов вернулся во «Флориду». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра.Григорий Дрозд: Надеюсь, что с этим поединком Александр забудет все свои неприятностиРоссийский боксер Григорий Дрозд прокомментировал победу Александра Поветкина над украинцем Андреем Руденко.Андрей Рябинский: Меньше всего хотелось сделать из боя Поветкин - Руденко что-то политическоеГлава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский поделился впечатлениями от победы российского боксера Александра Поветкина над украинцем Андреем Руденко.Александр Поветкин: Этот бой был очень важен для меняРоссийский боксер Александр Поветкин поделился впечатлениями от победы над украинцем Андреем Руденко.Чуть шею не свернул. Как Поветкин вернулся на рингЧуть шею не свернул. Как Поветкин вернулся на рингКорреспондент «Советского спорта» – о победе российского боксера Александра Поветкина над украинцем Андреем Руденко.Поветкин победил украинца РуденкоРоссийский боксер Александр Поветкин одержал победу над украинцем Андреем Руденко в титульном поединке, который прошел в субботу в Москве.Поветкин оказался легче Руденко на взвешиванииВ Москве состоялось взвешивание перед поединком между российским боксером тяжелого веса Александром Поветкиным и его соперником из Украины Андреем Руденко. Украинец оказался тяжелее россиянина.Возвращение «Витязя»: сможет ли Поветкин убедительно выиграть?Возвращение «Витязя»: сможет ли Поветкин убедительно выиграть?«Советский спорт» сравнил участников главного поединка вечера бокса в Москве.Продать вчерашний день. Лебединая песнь «Русского витязя»Продать вчерашний день. Лебединая песнь «Русского витязя»«Советский спорт» рассказывает о том, чего можно ожидать от предстоящих боев с участием Александра Поветкина и Дениса Лебедева.Андрей Руденко: Только Кличко и Фьюри были неудобнее ПоветкинаАндрей Руденко: Только Кличко и Фьюри были неудобнее ПоветкинаУкраинский боксер Андрей Руденко рассказал о подготовке к бою с Александром ПоветкинымВопрос дня: Почему Поветкин будет драться именно с Руденко?Вопрос дня: Почему Поветкин будет драться именно с Руденко?Ковалев и Ибрагимов против соседей: 9 лучших русско-украинских поединков в боксеКовалев и Ибрагимов против соседей: 9 лучших русско-украинских поединков в боксеВ субботу Александр Поветкин возвращается на ринг после всех скандалов последнего времени.Тренер Поветкина: Хочу, чтобы Александр встретился с Джошуа или УайлдеромТренер Поветкина: Хочу, чтобы Александр встретился с Джошуа или УайлдеромТренер Александра Поветкина Иван Кирпа рассказал о своего подопечного подготовке к бою с украинцем Андреем Руденко.Иван Кирпа: Поветкин – один из лучших боксеров мираИван Кирпа, тренирующий российского тяжеловеса Александра Поветкина, на открытой тренировке рассказал о готовности своего подопечного перед боем с Андреем Руденко.«Федор может продолжать» – Поветкин говорит о других и обещает вернуться (видео)«Федор может продолжать» – Поветкин говорит о других и обещает вернуться (видео)1 июля в Москве пройдет бой Поветкин – Руденко. За несколько дней до этого события прошла пресс-конференция российского боксера.Тренер Поветкина: Александр готов выиграть титулТренер Александра Поветкина Иван Кирпа заявил, что его подопечный готов выиграть титул чемпиона мира.Александр Поветкин: Карьеру завершать не планируюРоссийский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин заявил, что допинговый скандал не заставил его думать о возможном завершении карьеры.Владимир Хрюнов: WBA вынесет решение по чемпионскому бою Устинова в течение неделиВладимир Хрюнов, промоутер российского боксера-тяжеловеса Александра Устинова, рассказал, что ожидает решения WBA по вопросу боя за титул «регулярного» чемпиона мира на следующей неделе.
Футбол
Егоров сменил Николаева на посту руководителя Департамента судейства РФС
Хоккей
Генеральный менеджер «Нью-Джерси»: Я не готов отдавать права на Ковальчука по дешевке
Хоккей
«Барыс» подписал пробный контракт с экс-нападающим «Спартака»
Хоккей
«Вашингтон» обменял Юханссона в «Нью-Джерси»
все новости
Владимир Хрюнов
Владимир Хрюноввсе новости
Александр Поветкин
Александр Поветкинвсе новости