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Кейлор Навас: Не разговаривал с Роналду по поводу его ухода

Источник:  MarcaКомментарии

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас выразил надежду, что нападающий Криштиану Роналду не покинет стан «сливочных».

«Я пока не общался с Криштиану, да и вообще стараюсь особо в такие вопросы не влезать. Разумеется, мне хочется видеть его партнером по команде, игрок его уровня нужен нам. Верим, что он еще долго будет играть с нами», - приводит слова Навас Marca.

Напомним, Роналду недоволен обвинениями в свой адрес от испанской прокуратуры. Нападающий настроен на уход из команды, о чем уже уведомил президента клуба Флорентино Переса.

Прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году.

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