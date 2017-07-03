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«Арсенал» готов отпустить Санчеса в «Сити», если получит Агуэро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Daily Mail, лондонский «Арсенал» не собирается продавать нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити».

Согласно источнику, столичный клуб готов принять предложение «ПСЖ», чтобы не отпускать игрока в стан прямого конкурента.

При этом источник уверяет, что наставник «пушкарей» Арсен Венгер согласится продать нападающего в «Сити», если последние отпустят форварда сборной Аргентины Серхио Агуэро.

Также сообщается, что «Арсенал» рассмотрит предложение «горожан» в размере 120 млн фунтов. На вырученные средства клуб постарается пригласить 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе.

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