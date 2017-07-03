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Андре Игуодала: Сын заплакал, узнав, что я могу покинуть «Уорриорз»

Источник:  NBAКомментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала рассказал, что его сын помог принять решение о подписании с калифорнийским клубом нового контракта.

«Паренек, сидящий напротив меня – мой сын. Я сказал ему, что могу скоро уехать от него, потому что-то другие команды предлагают мне работу. Он сразу начал плакать», - приводит слова Игуодалы NBA TV.

Напомним, ранее сообщалось о намерении Игуодалы подписать новый трехлетний контракт с «Уорриорз».

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