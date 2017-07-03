Дмитрий Аленичев: Надеюсь, что оправдаю надежды болельщиков «Енисея»
Источник: ФК «Енисей»Комментарии
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев обратился к болельщикам красноярского клуба.
«Хотел бы поблагодарить руководство клуба, руководителя города, руководителя края за предоставленную возможность мне и моему тренерскому штабу тренировать этих замечательных людей, эту замечательную команду.
Хотел бы к вам обратиться, дорогие болельщики, чтобы вы приходили в наш красивейший манеж, приезжали на выезды, поскольку ваша поддержка крайне необходима. Со своей стороны приложу максимальные усилия, чтобы оправдать ваши ожидания и надежды», — цитирует Аленичева официальный твиттер «Енисея».
Слово Дмитрия Аленичева на встрече с болельщиками. #впереденисей pic.twitter.com/d1qBZAJ6l5— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 3 июля 2017 г.
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