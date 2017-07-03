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Дмитрий Аленичев: Надеюсь, что оправдаю надежды болельщиков «Енисея»

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев обратился к болельщикам красноярского клуба.

«Хотел бы поблагодарить руководство клуба, руководителя города, руководителя края за предоставленную возможность мне и моему тренерскому штабу тренировать этих замечательных людей, эту замечательную команду.

Хотел бы к вам обратиться, дорогие болельщики, чтобы вы приходили в наш красивейший манеж, приезжали на выезды, поскольку ваша поддержка крайне необходима. Со своей стороны приложу максимальные усилия, чтобы оправдать ваши ожидания и надежды», — цитирует Аленичева официальный твиттер «Енисея».

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