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Николай Прохоркин: Доволен, что появилось место в первых двух звеньях. Это огромное подспорье для работы

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий  СКА Николай Прохоркин поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

- У СКА получилась рокировка с Америкой: туда уехал Шипачев, сюда вернулся Калинин. Есть шанс занять место Шипачева?
- Конечно. Можно было сказать, что я доволен, но с другой стороны, мы потеряли стоящего игрока. Для себя я доволен, что появилось место в первых двух звеньях: это больше игрового времени, больше возможностей набирать очки. Для меня это огромное подспорье, чтобы работать и занимать это место.

- Есть предчувствие, что в этом сезоне на вас будут рассчитывать как на лидера СКА, игрока топ-6?
- Это не у меня, а у фанатов, тренерского штаба должны спрашивать, какие у них ожидания. Мои ожидания... Для себя надо работать так, чтобы попадать в топ-1, - передает слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Николай Прохоркин: У России самый большой шанс выиграть Олимпиаду

Напомним, игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия. В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина.  

Вадим Шипачев подписал контракт с новым клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс».  



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