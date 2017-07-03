Николай Прохоркин: У России самый большой шанс выиграть Олимпиаду

Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился ожиданиями от нового сезона.

- В конце сезона вы говорили, что следующая цель - чемпионат мира. Были готовы к тому, что не поедете в Германию?

- Да, я понимал, что регулярный сезон прошёл для меня не очень хорошо: играл мало, местами неважно. Плей-офф провел более-менее хорошо, но понимал, что есть ребята, которые достойны сыграть на турнире.



- Цель после чемпионата мира - Олимпийские игры. Насколько хорошие шансы туда попасть после пропуска турнира в Германии?

- Сейчас все шансы попасть в сборную - 100-процентные, потому что НХЛ отменила поездку на Олимпиаду. Раз в жизни может быть такая удача. Откровенно говоря, сейчас у нас самый большой шанс выиграть Олимпиаду. Если НХЛовцев отпустят - канадцев там будет очень тяжело обыграть.



- Ещё думаете, что лига поменяет решение?

- Тут уже окончательно, что они не будут прыгать туда-сюда, - передает слова Прохоркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, игроки СКА 3 июля вышли из отпуска. С 11 по 27 июля команда проведет первый сбор в Петербурге. Первый официальный матч сезона-2017/18 СКА проведет 21 августа против ЦСКА. В игре определится обладатель Кубка Открытия.

В сезоне-2016/17 СКА во второй раз выиграл Кубок Гагарина.