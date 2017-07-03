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«МЮ» презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18 (фото)

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Сегодня «Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму на сезон-2017/18.

Участие в презентации новой формы приняли Хуан Мата, Джесси Лингард, Поль Погба а также новичок «красных дьяволов» Виктор Линделеф.

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