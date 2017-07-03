«МЮ» презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18 (фото)

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«Манчестер Юнайтед» предложит 15 млн фунтов за защитника «Селтика» «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести этим летом защитника «Селтика» Кирана Тирни, сообщает The Sun.

Фил Невилл: Моуринью не интересует топ-4, он хочет выиграть АПЛ Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невил поделился ожиданиями от грядущего сезона.

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«МЮ» по просьбе Моуринью нацелился на хавбека «Мидлсбро» Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» вместе с руководством «красных дьяволов» продолжает работу по усилению состава.

«Моуринью не предлагал мне войти в тренерский штаб». Гиггз – об уходе из «МЮ» Бывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал о своей жизни после ухода из английского клуба.

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«Мы не ведем переговоров с «МЮ». Президент «Реала» – о трансферных слухах Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию об уходе форварда сборной Испании Альваро Мораты.

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