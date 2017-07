«МЮ» презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18 (фото)

Сегодня «Манчестер Юнайтед» представил новую домашнюю форму на сезон-2017/18.

Участие в презентации новой формы приняли Хуан Мата, Джесси Лингард, Поль Погба а также новичок «красных дьяволов» Виктор Линделеф.

Forever red. 🔴 Our new 2017/18 Home kit by @adidasfootball.



Exclusively at https://t.co/TPRDQh2aEQ & official club stores. #HereToCreate pic.twitter.com/pgU3guKITj