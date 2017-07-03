Игорь Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне – вот и не сыграл

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал критику нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду состояние газона «Санкт-Петербург».

«Роналду не хотел играть на нашем газоне, и он не будет играть в финальном матче. Все логично. Что касается качества газона – да, есть к нему нарекания, это относительно молодой газон. И мы понимаем, что сегодня эта опция находится в зоне риска. Именно поэтому мы отрабатываем вариант, связанный с перемещением выкатного поля из чаши стадиона на внешний периметр. Выкатное поле – это то, чем придется заниматься серьезно», – цитирует Албина «Фонтанка».

Напомним, что ранее Роналду сказал, что газон нового стадиона в «Санкт-Петербурге» ему не понравился.