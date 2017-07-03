Айтор Каранка: Вряд ли Моуринью вернется в «Реал»

Бывший помощник экс-наставника «Реала» Жозе Моуринью Айтор Каранка поделился мнением о возможном возвращение португальца в мадридский клуб.

«Вряд ли Жозе когда-нибудь вернется в «Реал». Годы идут, а он не молодеет, да еще и Зидан на отлично справляется со своими делами. Тем более, Жозе ведь взял три трофея в свой первый сезон в «Манчестер Юнайтед». Однако с полной уверенностью ничего в наше время утверждать нельзя», - цитирует Каранку Marca.

Напомним, Моуринью трудился в «Реале» с 2010 по 2013 года, выиграв чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок.