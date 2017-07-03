Слуцкий провел первую встречу с игроками «Халл Сити» после отпуска (фото)

Как сообщает пресс-служба «Халл Сити», сегодня, 3 июля, игроки английского клуба, а также тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким, приступили к подготовке к предстоящему сезону в чемпионшипе.

Отмечается, что российский специалист проводит встречу со своими подопечными в преддверии сбора в Португалии, который стартует 11 июля.

Фото: «Халл Сити»

Напомним, «Халл» сыграет три матча – 15 июля с «Оксфорд Юнайтед», 18 июля с «Бристоль Роверс» и 22 июля – с «Бенфикой».