Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Слуцкий провел первую встречу с игроками «Халл Сити» после отпуска (фото)

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Халл Сити», сегодня, 3 июля, игроки английского клуба, а также тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким, приступили к подготовке к предстоящему сезону в чемпионшипе.

Отмечается, что российский специалист проводит встречу со своими подопечными в преддверии сбора в Португалии, который стартует 11 июля.

Фото: «Халл Сити»

Напомним, «Халл» сыграет три матча – 15 июля с «Оксфорд Юнайтед», 18 июля с «Бристоль Роверс» и 22 июля – с «Бенфикой».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Слуцкий собирается провести встречу с агентом РыбусаКак сообщает Piłka Nożna, хавбек «Лиона» Мацей Рыбусь, который ранее выступал за «Терек», может перебраться в Англию.Олег Кононенко: Сборная Черчесова отличается от команды, которая была при СлуцкомКосмонавт, Герой России и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Олег Кононенко заявил, что сборная главного тренера Станислава Черчесова отличается от команды Леонида Слуцкого.«Халл Сити» подписал контракт с форвардом сборной Уэльса (фото)18-летний форвард из Уэльса Лиам Эдвардс подписал соглашение с «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий.Леонид Слуцкий: У меня была сложная карьера в России. В Англии ситуация не лучшеЛеонид Слуцкий: У меня была сложная карьера в России. В Англии ситуация не лучшеБывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий дал небольшое интервью ESPN FC.Рашид Рахимов: Слуцкий – мужик грамотныйРашид Рахимов: Слуцкий – мужик грамотныйЭкс-наставник «Терека» поделился мнением о новой работе Слуцкого и объяснил, почему стремится на стажировки в «Хоффенхайм» и «Наполи».Андрей Канчельскис: Советую Головину брать вещи и бежать из РоссииБывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину нужно попробовать свои силы в чемпионате Англии.«Халл Сити» проведет предсезонный сбор в ПортугалииСтало известно расписание предсезонной подготовки новой команды Леонида Слуцкого «Халл Сити».Hull Daily Mail: Головин, Щенников, Набабкин входят в число потенциальных новичков «Халл Сити»«Халл Сити», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, может пополнится рядом российских игроков.Макгрегор может покинуть «Халл Сити» в летнее трансферное окноГолкипер Аллан Макгрегор может уйти из «Халл Сити» нынешним летом.Яровинский покинет ЦСКА и будет помогать Слуцкому в «Халл Сити»Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский покинет столичный футбольный клуб и будет помогать бывшему главному тренеру армейцев Леониду Слуцкому в английском клубе «Халл Сити».«Халл Сити» рассчитывает договориться с «Челси» об аренде КаласаЗащитник «Челси» Томаш Калас входит в сферу интересов «Халл Сити», который возглавил Леонид Слуцкий.Аркадий Дворкович: Футбол в России естьЗаместитель председателя правительства РФ, член правления РФС Аркадий Дворкович заявил, что футбол в стране есть, несмотря на множество шуток про обратное.Леонид Слуцкий: В Англии Акинфеев был бы в пятерке лучшихГлавный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что вратарь московского ЦСКА мог бы быть одним из лучших в английской премьер-лиге.«Читал о Слуцком. Будет трудно». Австралийцы обсудили тренера и выход из группы«Читал о Слуцком. Будет трудно». Австралийцы обсудили тренера и выход из группыКэйхилл доволен ничьей с Камеруном, игрок Чемпионшипа ждет встречи со Слуцким, а капитан сборной готов остановить Санчеса и компанию.Полузащитник сборной Австралии Ирвин: Слуцкий сможет привнести в Чемпионшип что-то хорошееПолузащитник сборной Австралии Джексон Ирвин поделился впечатлениями от матча против Камеруна (1:1).«Русский, прыгающий в неизвестность». Леонид Слуцкий глазами New York Times«Русский, прыгающий в неизвестность». Леонид Слуцкий глазами New York Times«Советский спорт» представляет перевод статьи влиятельного американского издания о назначении Леонида Слуцкого на пост тренера «Халл Сити».Первый матч в чемпионшипе «Халл Сити» Слуцкого проведет против «Астон Виллы»Официальный сайт английского чемпионшипа опубликовал календарь на сезон-2017/18.Одиночество Слуцкого. Колонка Сергея МикуликаОдиночество Слуцкого. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о странностях жизни тренеров в России.«Спартак» нацелился на супернападающего, а «Арсенал» ждет Роналду (видео)«Спартак» нацелился на супернападающего, а «Арсенал» ждет Роналду (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Уорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утраУорд и Ковалев сделали вес, «Зенит» интересуется форвардом «Барсы», а Слуцкий в восторге от Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра субботы.
Футбол
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Легии»
Теннис
Шарапова опустилась на 110-е место в чемпионской гонке WTA
Футбол
Денис Глушаков: Осадок от Кубка конфедераций? Уважающий себя спортсмен всегда хочет выигрывать
Футбол
Егоров сменил Николаева на посту руководителя Департамента судейства РФС
все новости
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости