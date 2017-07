Virtus.pro сыграет с Vega Squadron в первом раунде PGL Major Kraków 2017

Организаторы PGL Major Kraków 2017 анонсировали пары первого раунда группового этапа.



Групповая стадия пройдет по швейцарской системе.



Astralis vs. Immortals

Virtus.pro vs. Vega Squadron

fnatic vs. FlipSid3 Tactics

SK Gaming vs. PENTA Sports

Gambit Esports vs. mousesports

Natus Vincere vs. G2 Esports

FaZe Clan vs. BIG

North vs. Cloud9



PGL Major Krakow 2017 пройдет с 16 по 23 июля в Кракове на TAURON Arena. Призовой фонд чемпионата составит 1 миллион долларов.



