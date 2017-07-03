Сергей Кирьяков: Советую Смолову остаться в «Краснодаре»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков выразил мнение, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову нужно остаться в команде.

«Игра «Краснодара» строится вокруг Смолова, и если они его продадут, это будет большая потеря для клуба, будет совсем другая команда. Это все прекрасно понимают и сделают все, чтобы сохранить футболиста. Если же будет очень сильное в финансовом плане предложение, то здесь я не могу ничего сказать точного, только мысли вслух, но «быки» точно очень много потеряют. Не знаю, как дальше все будет развиваться и чем закончится, но думаю, что «Краснодар» - это команда Смолова, и если он выберет другой клуб, будь то «Зенит» или «Спартак», все придется начинать с нуля. Поэтому я бы ему посоветовал остаться и постараться добиться с «Краснодаром» больших побед», - цитирует Кирьякова «Евро-футбол.ру».

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Смолову «Спартака» и «Зенита».

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