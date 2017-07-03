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Слуцкий собирается провести встречу с агентом Рыбуса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Piłka Nożna, хавбек «Лиона» Мацей Рыбусь, который ранее выступал за «Терек», может перебраться в Англию.

Согласно источнику, агент игрока Мариуш Пекарски в ближайшее время должен встретиться с наставником «Халл Сити» Леонидом Слуцким, чтобы обсудить трансфер своего клиента.

Ранее Пекарски заявил, что приезд игрока в Россию связан с возможным переходом в один из местных клубов.

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