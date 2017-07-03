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Светлана Слепцова получила диплом магистра

Анна Портных
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Югорском государственном университете прошла защита диплома знаменитой биатлонистки.

Слепцова получила очередной диплом магистра по направлению «Спорт». Светлана уже имеет два высших образованию по специальности «тренер-преподаватель» и «менеджер». Вручение состоялось с присутствием ректора университета Татьяны Дмитриевны Карминской.

После защиты Светлана Слепцова сказала, что сейчас она больше думает о предстоящей Олимпиаде-2018 в Корее и призналась, что ближайший зимний сезон станет для нее последним:

- Все не так просто. Предстоит пройти много отборов, прежде чем попасть на Олимпиаду. Если в моей жизни случится Олимпиада-2018, то это станет завершающей точкой. Не знаю, чем я буду заниматься после спорта: стану преподавателем, тренером или руководителем, но я определилась на 100%, что это мой последний сезон.

Ранее Светлана уже упоминала о завершении спортивной карьеры, однако про дальнейшие планы вне спорта биатлонистка не рассказывает.

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