Хачанов – 37-й в чемпионской гонке АТР, Медведев – 45-й
Источник: ATPКомментарии
Опубликована новая версия чемпионской гонки АТР, в первой десятке никаких изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP
Версия от 3 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6915
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4545
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3165
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3140
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2530
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 2225
7 (7). Энди Маррей (Великобритания) — 1930
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1820
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1745
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1740
…37 (33). Карен Хачанов (Россия) — 695
…45 (50). Даниил Медведев (Россия) — 592
…67 (63). Андрей Рублев (Россия) — 453
…87 (86). Евгений Донской (Россия) — 364
88 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 356
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