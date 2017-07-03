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Сборная Германии на русском языке поблагодарила Россию за Кубок конфедераций

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на официальный Twitter сборной Германии, действующий чемпион мира на русском языке поблагодарил Россию за проведение Кубка конфедераций-2017.

«Спасибо за все. Мы вернемся в 2018 году. Данкэ», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Отметим, что команда Йоахима Лева стала победителем турнира, обыграв в финале сборную Чили со счетом 1:0.

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