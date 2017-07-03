Сборная Германии на русском языке поблагодарила Россию за Кубок конфедераций

Как сообщает RT со ссылкой на официальный Twitter сборной Германии, действующий чемпион мира на русском языке поблагодарил Россию за проведение Кубка конфедераций-2017.

«Спасибо за все. Мы вернемся в 2018 году. Данкэ», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Спасибо за всё! Мы вернемся в 2018 - Danke für alles! Wir sehen uns 2018. #DieMannschaft pic.twitter.com/XxbDce49LT — Die Mannschaft (@DFB_Team) 3 июля 2017 г.

Отметим, что команда Йоахима Лева стала победителем турнира, обыграв в финале сборную Чили со счетом 1:0.