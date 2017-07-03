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Евгений Коноплянка: Критикуя главного тренера, я пытался защитить клуб

Источник:  BildКомментарии

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка объяснил свою критику главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.

«Я критиковал того господина, чтобы защитить клуб от него. На мой взгляд, он загнал коллектив в такую яму, в которой нам невозможно было развиваться. Точно также я понимал, что если он останется, то мне придется уходить. Вообще, было много вещей, которые я так и не понял сейчас», - приводит слова Коноплянки Bild.

В прошедшем сезоне 27-летний Коноплянка провел 27 матчей за «Шальке» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.

Ранее украинец обрушился с критикой на наставника Маркуса Вайнцирля, а руководство «Шальке» объявило о решении оштрафовать Коноплянку.

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