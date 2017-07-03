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Григорий Панин: У Билялетдинова я каждый год рос, прогрессировал, как и при Крикунове

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник Григорий Панин в интервью «БИЗНЕС Online» отметил главных специалистов в своей профессиональной карьере, а также высказался о бывших одноклубниках.

«Когда я перешел из «Лады» в «Ак Барс», система игры была примерно одинаковой. Да, я могу сказать, что у Билялетдинова я каждый год рос, прогрессировал, как и при Крикунове. Мне, как молодому игроку, дали возможность много играть. Когда только приехал, играл в пятерке с Морозовым, Зиновьевым, Зариповым и Жиру – там просто отдаешь шайбу и смотришь на них. В этом сочетании почти не играл в обороне, они обладали таким мастерством, что просто уходили от столкновений, играли хитрее», – цитирует игрока «Бизнес Online».

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