Григорий Панин: У Билялетдинова я каждый год рос, прогрессировал, как и при Крикунове

Защитник Григорий Панин в интервью «БИЗНЕС Online» отметил главных специалистов в своей профессиональной карьере, а также высказался о бывших одноклубниках.

«Когда я перешел из «Лады» в «Ак Барс», система игры была примерно одинаковой. Да, я могу сказать, что у Билялетдинова я каждый год рос, прогрессировал, как и при Крикунове. Мне, как молодому игроку, дали возможность много играть. Когда только приехал, играл в пятерке с Морозовым, Зиновьевым, Зариповым и Жиру – там просто отдаешь шайбу и смотришь на них. В этом сочетании почти не играл в обороне, они обладали таким мастерством, что просто уходили от столкновений, играли хитрее», – цитирует игрока «Бизнес Online».