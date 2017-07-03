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Джон Терри перешел в «Астон Виллу»

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Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри стал игроком бирмингемской «Астон Виллы».

«Добро пожаловать в Бирмингем, Джон Терри, в «Астон Виллу». Официальное заявление будет немного позже», - написал в своем твиттере владелец «Астон Виллы» Тони Ся.

В составе «Челси» Терри стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Отметим, что в прошедшем сезоне «Астон Вилла» заняла тринадцатое место в чемпионшипе, Терри пополнит состав команды в качестве свободного агента.

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