Джон Терри перешел в «Астон Виллу»
Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри стал игроком бирмингемской «Астон Виллы».
«Добро пожаловать в Бирмингем, Джон Терри, в «Астон Виллу». Официальное заявление будет немного позже», - написал в своем твиттере владелец «Астон Виллы» Тони Ся.
👏🏻👏🏻👏🏻📞Welcome JT to Birmingham city...Aston Villa🌈!#UTV! @AVFCOfficial Announcement shortly!— Dr. Tony Xia (@Dr_TonyXia) 3 июля 2017 г.
В составе «Челси» Терри стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Отметим, что в прошедшем сезоне «Астон Вилла» заняла тринадцатое место в чемпионшипе, Терри пополнит состав команды в качестве свободного агента.
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