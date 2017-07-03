Президент «Баварии»: Не собираемся платить 100 миллионов евро за Верратти
Источник: Fox Sports on MSNКомментарии
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс заявил, что клуб не будет платить за полузащитника «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти 100 миллионов евро.
«Мы никогда не будем отдавать за одного игрока 100 миллионов и платить кому-то зарплату 25 миллионов в год. Пусть нам нужно усиливать состав под Лигу чемпионов, однако делать это бессмысленно мы не можем», - приводит слова Хенесса Fox Sport.
Напомним, ранее Верратти интересовалась каталонская «Барселона».
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