Мэнни Пакьяо: Габариты Хорна проблем не доставили
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что причиной его поражения от австралийца Джеффа Хорна стали постоянные нарушения правил оппонентом по ходу боя.
«Много всего от него было, удары локтями и головой, захваты шеи… Странно, что арбитр никак эти вещи не пресекал. Он вообще мне показался неопытным и я не знаю, специально ли его поставили… Он не снял очков с Хорна вообще, это очень странно. Да и вообще, размеры Хорна не стали для меня большой проблемой, труднее всего было работать с его постоянными ударами локтями и головой», - цитирует Пакьяо BoxingScene.
Напомним, 12-раундовый бой прошел на 55-тысячной арене «Санкорп Стэдиум» в австралийском Брисбене и завершился победой Хорна единогласным решением судей – 117:111, 115:113, 115:113.
Для Пакьяо это поражение стало седьмым в карьере, при 59 победах, 38 из которых нокаутом. В активе Хорна теперь 17 побед (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья.