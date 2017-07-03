«Лас-Пальмас» объявил имя нового главного тренера

Как сообщает пресс-служба «Лас-Пальмаса», новым главным тренером команды назначен испанский специалист Мануэль Маркес Рока.

Отмечается, что контракт 48-летнего наставника рассчитан на один сезон с возможностью пролонгации еще на один год. Помогать Маркесу будут Хуан Карлос Валерон, Пакито Ортис и Санти Лампон.

Manolo Márquez será presentado mañana en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria https://t.co/QPKgWAwELG pic.twitter.com/M6AIAvux9W — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 3 июля 2017 г.

В минувшем сезоне специалист работал со второй командой «Лас-Пальмаса», которую вывел из четвертого испанского дивизиона в третий.

Добавим, что в сезоне-2016/17 клуб занял 14-е место в таблице чемпионата Испании.