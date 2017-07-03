Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лас-Пальмас» объявил имя нового главного тренера

Источник:  ФК «Лас-Пальмас»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Лас-Пальмаса», новым главным тренером команды назначен испанский специалист Мануэль Маркес Рока.

Отмечается, что контракт 48-летнего наставника рассчитан на один сезон с возможностью пролонгации еще на один год. Помогать Маркесу будут Хуан Карлос Валерон, Пакито Ортис и Санти Лампон.

В минувшем сезоне специалист работал со второй командой «Лас-Пальмаса», которую вывел из четвертого испанского дивизиона в третий.

Добавим, что в сезоне-2016/17 клуб занял 14-е место в таблице чемпионата Испании.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Голкипер «Лас-Пальмаса» Лисоаин продлил контракт с клубомВратарь «Лас-Пальмаса» Рауль Лисоаин продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Был интерес из Ла лиги и двух московских клубов». Как Кузяев перешел в «Зенит»«Был интерес из Ла лиги и двух московских клубов». Как Кузяев перешел в «Зенит»Адьям Кузяев, отец и представитель новичка «Зенита», рассказал о деталях возвращения сына в Петербург и участии Манчини в переходе.«Депортиво» дома разгромил «Лас-Пальмас»Футболисты «Депортиво» в домашнем матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании уверенно обыграли «Лас-Пальмас».Хесе Родригес: Мне хочется остаться в «Лас-Пальмасе», но все зависит от «ПСЖ»Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, выступающий за испанский клуб на правах аренды, выразил желание остаться в примере.Хет-трик Неймара помог «Барселоне» разгромить «Лас-Пальмас»Футболисты «Барселоны» в гостях уверенно переиграли «Лас-Пальмас» в матче 37-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1.Блан отказал трем клубам примеры и ждет предложения от «Барселоны»Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан отклонил три предложения от испанских клубов в расчете возглавить «Барселону».Балотелли может перейти в 14-й клуб чемпионата ИспанииФорвард «Ниццы» Марио Балотелли грядущим летом покинет лигу 1 и станет свободным агентом.Балотелли может перейти в «Лас-Пальмас»«Лас-Пальмас» проявляет интерес к итальянскому нападающему «Ниццы» Марио Балотелли. Об этом сообщают испанские СМИ.«Спортинг» обыграл «Лас-Пальмас»Матч 36-го тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Лас-Пальмасом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Спортинга».Диего Симеоне: Не устану хвалить своих игроков, «Атлетико» – настоящая командаГлавный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после победы «матрасников» над «Лас Пальмасом» в 35-м туре испанской примеры (5:0).«Атлетико» разгромил «Лас-Пальмас», Гамейро сделал дубльМатч 35-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Атлетико» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Атлетико».«Лас-Пальмас» рассматривает Йерро в качестве главного тренераБывший защитник и тренер мадридского «Реала» Фернандо Йерро может возглавить «Лас-Пальмас». Об этом сообщает издание Canarias7.«Атлетик» разгромил «Лас-Пальмас», забив пять мячейВ матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетик» на поле стадиона «Сан-Мамес» разгромили «Лас-Пальмас» со счетом 5:1.«Лас-Пальмас» одержал крупную победу в матче с «Бетисом»Матч 31-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Бетисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Лас-Пальмаса».«Эйбар» обыграл «Лас-Пальмас»Матч 31-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Лас-Пальмасом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Эйбара».Гол Боатенга принес победу «Лас-Пальмасу» в матче с «Вильярреалом»В матче 28-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» обыграл «Вильярреал» со счетом 1:0.«Лас-Пальмас» одержал крупную победу в матче с «Осасуной»Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Лас-Пальмаса».Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата ИспанииКак сообщает Marca, нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустит ближайшие два матча испанской Примеры.Роналду проехал на красный свет после матча с «Лас-Пальмасом», но не был остановлен полицией (видео)Форвард мадридского «Реала» нарушил правила дорожного движения после матча 25-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (3:3). Об этом сообщают испанские СМИ.Кейлор Навас: Сделаю так, что люди больше не будут меня освистывать, их негодование сменится на аплодисментыГолкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас прокомментировал свое выступление в этом сезоне, отметив, что согласен с критикой болельщиков, которые в матче на «Сантьяго Бернабеу» решили освистать своего игрока.
Футбол
Сборная Германии на русском языке поблагодарила Россию за Кубок конфедераций
Футбол
Слуцкий провел первую встречу с игроками «Халл Сити» после отпуска (фото)
Футбол
Новосельцев вернется в общую группу в августе
Футбол
Игорь Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне – вот и не сыграл
все новости
Лас-Пальмас
Лас-Пальмаскалендарьстатистика