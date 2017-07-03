Александр Кержаков: В футболке «Зенита» меня вряд ли увидите

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что больше не сыграет за петербургский клуб.

- В футболке «Зенита» вы меня вряд ли уже увидите. Раз я не заинтересовал нового тренера, значит за «Зенит» я уже не сыграю. В ближайшее время я определюсь со своим будущим, - сказал Кержаков в эфире радио «Зенит».

Александр Кержаков: В футболке «Зенита» вы меня больше не увидите

Напомним, «Зенит» не стал продлевать контракт с Кержаковым, который выступал за петербургский клуб с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 годы. В сезоне-2016/17 34-летний нападающий отметился одним голом в семи матчах.