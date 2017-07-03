ЦСКА объявил о возвращении Любимова из НХЛ

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, бывший нападающий «Филадельфии» Роман Любимов вернулся в столичный клуб.

Отмечается, что стороны согласовали условия личного контракта, который рассчитан на 3 года.

Напомним, игрок в июле прошлого года подписал с «Филадельфией» однолетний контракт и провел за клуб 47 игр в регулярном чемпионате, набрав 6 (4 шайбы + 2 передачи) очков.

«Филадельфия» в сезоне-2016/17 заняла 11-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф.