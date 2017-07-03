Ксения Аксенова: Планирую принять участие в чемпионате мира

Российская легоатлетка Ксения Аксенова, допущенная до выступления на международных стартах под нейтральным флагом, заявила, что уверена в выполнении норматива на чемпионат мира по легкой атлетике.

«Больше года прошло с момента последнего старта. И я не смогла вовремя начать летний сезон в мае из-за обострившейся травмы, которая не отпускала меня долгое время. Неделю назад я закончила реабилитацию, и травма не беспокоит, нога дает бежать. И благодаря работе наших психологов мы убрали эту боль из головы. Ближайший старт – Кубок в Ерино (14-15 июля), где я пробегу 400 метров. Потом, возможно, попробуем втиснуть еще какие-то старты и, возможно, международные. Я планирую принять участие в чемпионате мира. Да, норматива пока нет, поскольку для меня был первый старт, но я вообще не расстраиваюсь. Мне удастся его выполнить.

Я чувствую резерв. Главное, что в голове у меня все порядке. Ведь, чтобы бежали ноги, нужно, чтобы в голове было все в порядке. Но в данный сезон выступление на чемпионате мира будет для меня просто как участие. Естественно, я буду делать все по максимуму, но я очень много тренировок пропустила. От IAAF пришло приглашение, мы заполнили документ на визу», - цитирует Аксенову «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.