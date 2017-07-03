Ячанов, Игнатьев и Шиханов вошли в тренерский штаб Аболса в «Ладе»
Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Лады», Дмитрий Ячанов, Виктор Игнатьев и Владимир Шиханов вошли в тренерский штаб тольяттинского клуба КХЛ.
Напомним, в минувшем сезоне «Лада» заняла 14-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и осталась за бортом плей-офф.
«Тренерский штаб тольяттинской команды претерпел изменения по сравнению с прошлым сезоном. Помогать Артису Аболсу в сезоне-2017/18 будут Виктор Игнатьев, работавший в прошлом сезоне в «Спартаке», и Владимир Шиханов, возглавлявший до недавнего времени молодежную команду «Ладья». Тренером вратарей будет Дмитрий Ячанов, который до этого работал в ЦСКА. Василий Коновалов займется физической подготовкой игроков», – сообщили в пресс-службе.
Напомним, Артис Аболс возглавил команду осенью 2015 года.