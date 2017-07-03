Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Синицын перешел в «Спартак»

Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Защитник «Лады» Дмитрий Синицын стал игроком «Спартака».

Как сообщает официальный сайт красно-белых, соглашение с Синициным рассчитано на два года. В прошлом сезоне защитник провел 42 матча за «Ладу» и набрал в них восемь очков.

Ранее Синицын выступал за московское «Динамо».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Николай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНиколай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНападающий СКА перед началом второго сезона в команде надеется играть больше и высоко оценивает шансы на победу в Олимпийских играх.Ячанов, Игнатьев и Шиханов вошли в тренерский штаб Аболса в «Ладе»Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «Лады», Дмитрий Ячанов, Виктор Игнатьев и Владимир Шиханов вошли в тренерский штаб тольяттинского клуба КХЛ.ЦСКА объявил о возвращении Любимова из НХЛКак сообщает пресс-служба московского ЦСКА, бывший нападающий «Филадельфии» Роман Любимов вернулся в столичный клуб.Николай Прохоркин: Доволен, что появилось место в первых двух звеньях. Это огромное подспорье для работыНападающий СКА Николай Прохоркин поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.Николай Прохоркин: У России самый большой шанс выиграть ОлимпиадуНападающий СКА Николай Прохоркин поделился ожиданиями от нового сезона.Григорий Панин: У Билялетдинова я каждый год рос, прогрессировал, как и при КрикуновеЗащитник Григорий Панин в интервью «БИЗНЕС Online» отметил главных специалистов в своей профессиональной карьере, а также высказался о бывших одноклубниках.Егор Яковлев: Сборная России на Кубке конфедераций местами показывала неплохой футболЗащитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от Кубка конфедераций.Егор Яковлев: Хочу, чтобы Ковальчук остался в СКАЗащитник СКА Егор Яковлев поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.Евгений Кетов: СКА постарается выиграть третий Кубок ГагаринаНападающий СКА Евгений Кетов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.Евгений Кетов: Марадона – обычный человек. Немножко повзрослел, поправилсяНападающий СКА Евгений Кетов рассказал о встрече с Диего Марадоной в «Хоккейном городе».Генеральный менеджер «Нью-Джерси»: Я не готов отдавать права на Ковальчука по дешевкеГенеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о возможном возвращении нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.Игроки СКА вышли из отпускаХоккеисты СКА проходят медосмотр в Петербурге.«Барыс» подписал пробный контракт с экс-нападающим «Спартака»26-летний форвард Павел Акользин стал игроком «Барыса». Об этом сообщает Шайба.kz.Дмитрий Юдин: Если честно, я доволен обменом из СКА в «Спартак»Новобранец «Спартака» защитник Дмитрий Юдин рассказал, как узнал о своем переходе.Александр Комаристый: Эмоции от возвращения в «Спартак» самые что ни на есть положительныеНападающий Александр Комаристый поделился эмоциями от возвращения в «Спартак».Марадона пожелал СКА победы в следующем сезоне (видео)Марадона пожелал СКА победы в следующем сезоне (видео)Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, который в эти дни по приглашению «Советского спорта» находится в России, пожелал удачи СКА в новом сезоне.Сергей Зиновьев: Надеемся укрепиться игроками из КХЛГенеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев рассказал о подготовке команды к дебютному для нее сезону ВХЛ.Сятери ушел во «Флориду», Сведберг – в «Миннесоту». Таблица переходов КХЛСятери ушел во «Флориду», Сведберг – в «Миннесоту». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.«Автомобилист» обменял защитника Турбина в «Амур»«Автомобилист» обменял права на защитника Павла Турбина в «Амур» на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте клуба из Екатеринбурга.Кирилл Легчаков: Правильно донести информацию до хоккеистов - половина успехаНовый тренер по физподготовке «Авангарда» Кирилл Легчаков рассказал о своей работе в омском клубе.
Футбол
Сборная Германии на русском языке поблагодарила Россию за Кубок конфедераций
Футбол
Слуцкий провел первую встречу с игроками «Халл Сити» после отпуска (фото)
Футбол
Новосельцев вернется в общую группу в августе
Футбол
Игорь Албин: Роналду не хотел играть на нашем газоне – вот и не сыграл
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости