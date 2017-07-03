Синицын перешел в «Спартак»
Источник: ХК «Спартак»Комментарии
Защитник «Лады» Дмитрий Синицын стал игроком «Спартака».
Как сообщает официальный сайт красно-белых, соглашение с Синициным рассчитано на два года. В прошлом сезоне защитник провел 42 матча за «Ладу» и набрал в них восемь очков.
Ранее Синицын выступал за московское «Динамо».
Дмитрий Синицын продолжит карьеру в «Спартаке». Соглашение с 23-летним игроком обороны рассчитано на два года. pic.twitter.com/dHGbJz6dGO— Спартак Москва (@spartak_hc) 3 июля 2017 г.
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