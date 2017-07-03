В интернете появилась петиция с просьбой вернуть Халка в «Зенит»

На сайте change.org опубликована петиция с просьбой к президенту «Зенита» Сергею Фурсенко вернуть нападающего «Шанхай СИПГ» Халка в петербургский клуб.

– Уважаемый Фурсенко Сергей Александрович, мы болельщики Зенита просим вас предпринять попытку вернуть Халка в «Зенит». Думаем, что он сможет помочь принести нам новые титулы! Он живет этим городом, такое количество полезных действий не показывал практически никто! Он нес болельщикам «Зенита» положительные эмоции, он никогда не отказывал в фотографии или автографе! Он помог маленькому мальчику, когда станцевал на Невском! Мы думаем, что он мог бы в очередной раз стать лидером этой команды, тем более, после ухода Данни, он действительно нужен! Ведь не зря вы говорили, что «Зенит» играет для болельщиков, – говорится в тексте петиции.

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Напомним, бразильский нападающий выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. За это время он провел 148 матчей и забил 77 голов. Ранее Халк рассказал СМИ, что не против возвращения в петербургский клуб.