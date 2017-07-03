Таски не поможет «Спартаку» в матче с «Локомотивом»
Источник: ФК «Спартак»Комментарии
Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», защитник столичного клуба Сердар Таски не поможет своей команде в матче за Суперкубок России против «Локомотива».
Отмечается, что немецкий игрок пропустил сегодняшнюю тренировку из-за травмы. Также футболист пропустит товарищеский матч против «Славен Белупо» из Хорватии, который состоится 7 июля.
Напомним, в эту субботу Таски получил перелом пятого пальца правой стопы в контрольном матче с «Вождовацем».
Добавим, что матч за Суперкубок страны состоится 14 июля на стадионе в Черкизово.
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