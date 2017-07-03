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Официально: Джон Терри – игрок «Астон Виллы»

Источник:  ФК «Астон Вилла»Комментарии

Бывший капитан лондонского «Челси» и сборной Англии защитник Джон Терри стал игроком бирмингемской «Астон Виллы».

Как сообщает официальный сайт «Астон Виллы», соглашение с Терри рассчитано на один год.

«Я давно восхищался «Астон Виллой», а стадион команды – один из лучших в Англии. Тем более, что под руководство Стива Брюса есть целая группа хороших игроков, с которыми он может решать поставленные задачи. Не могу дождаться своего выхода на поле и помочь команде достичь нужных высот в новом сезоне», – цитирует Терри официальный клубный сайт.

В составе «Челси» Терри стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Отметим, что в прошедшем сезоне «Астон Вилла» заняла тринадцатое место в чемпионшипе, Терри пополнит состав команды в качестве свободного агента.

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