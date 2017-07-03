Официально: Джон Терри – игрок «Астон Виллы»
Бывший капитан лондонского «Челси» и сборной Англии защитник Джон Терри стал игроком бирмингемской «Астон Виллы».
Как сообщает официальный сайт «Астон Виллы», соглашение с Терри рассчитано на один год.
«Я давно восхищался «Астон Виллой», а стадион команды – один из лучших в Англии. Тем более, что под руководство Стива Брюса есть целая группа хороших игроков, с которыми он может решать поставленные задачи. Не могу дождаться своего выхода на поле и помочь команде достичь нужных высот в новом сезоне», – цитирует Терри официальный клубный сайт.
✍️ #WelcomeJT: It's official - John Terry signs...— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 3 июля 2017 г.
Full story 👉 https://t.co/MGJLwqZGRX 🦁#PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/KuCLo77ccd
В составе «Челси» Терри стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка футбольной лиги, двукратным обладателем Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Отметим, что в прошедшем сезоне «Астон Вилла» заняла тринадцатое место в чемпионшипе, Терри пополнит состав команды в качестве свободного агента.