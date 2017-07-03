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Экс-наставник «Милана»: Почему Доннарумма должен отказываться от «Реала» или «Барселоны»?

Источник:  Gazzetta dello sportКомментарии

Бывший главный тренер «Милана» Синиша Михайлович прокомментировал скандальную ситуацию голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее сообщалось, что вратарь отказался продлевать контракт с «россонери». По информации СМИ, его не устроила зарплата в 4 млн евро за сезон. При этом сообщается, что боссы «Милана» не смогли найти общий язык с агентом Доннаруммы, что и послужило провалом по продлению контракта.

«Не знаю, что произошло на самом деле, но я скажу, что этот парень очень силен. Ему нужно продолжать работу. Это важно. Без этого он не станет чемпионом. Конечно, побеждать там, где ты вырос, всегда приятно. Но мне кажется, что переговоры длятся слишком долго. 

Его агент (Мино Райола) хорошо знает свою работу. Это факт. Сейчас все зависит от предложений, которые лежат на его столе. Если «Реал» или «Барселона» хотят пригласить Доннарумму, то почему он должен отказываться», – цитирует специалиста Gazzetta dello Sport.

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