Голкипер системы «Чикаго» Юханссон стал игроком ЦСКА
Источник: ХК ЦСКАКомментарии
Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, шведский голкипер Ларс Юханссон заключил контракт с российским клубом.
Отмечается, что соглашение 29-летнего игрока рассчитано на один сезон.
ЦСКА укрепляет вратарскую линиюhttps://t.co/crXdr7hgGh pic.twitter.com/v4N8bg8NMp— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 3 июля 2017 г.
В прошлом сезоне голкипер сыграл за фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс» в АХЛ 39 матчей, которые завершил с коэффициентом надежности 2.75 и процентом отраженных бросков 90,7.
В сезоне-2015/16 Юханссон стал чемпионом Швеции и победителем Лиги чемпионов в составе «Фрелунды».
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