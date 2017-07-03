Голкипер системы «Чикаго» Юханссон стал игроком ЦСКА

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, шведский голкипер Ларс Юханссон заключил контракт с российским клубом.

Отмечается, что соглашение 29-летнего игрока рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне голкипер сыграл за фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс» в АХЛ 39 матчей, которые завершил с коэффициентом надежности 2.75 и процентом отраженных бросков 90,7.

В сезоне-2015/16 Юханссон стал чемпионом Швеции и победителем Лиги чемпионов в составе «Фрелунды».