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Голкипер системы «Чикаго» Юханссон стал игроком ЦСКА

Источник:  ХК ЦСКАКомментарии

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, шведский голкипер Ларс Юханссон заключил контракт с российским клубом.

Отмечается, что соглашение 29-летнего игрока рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне голкипер сыграл за фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс» в АХЛ 39 матчей, которые завершил с коэффициентом надежности 2.75 и процентом отраженных бросков 90,7.

В сезоне-2015/16 Юханссон стал чемпионом Швеции и победителем Лиги чемпионов в составе «Фрелунды».

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