Алексей Касатонов: Постараемся показать болельщикам Кубок Стэнли

Президент спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд» Алексей Касатонов рассказал, что Кубок Стэнли может быть выставлен на обозрение в столичном Музее хоккея.

«Разговаривали с командой Евгения Малкина на днях - они рассматривают Музей хоккея как одно из мест, где может побывать Кубок Стэнли во время их приезда в Москву. Будем снова рады видеть Евгения Малкина, Сергея Гончара и Кубок Стэнли у нас. В прошлом году желающих прикоснуться к трофею было очень много, к сожалению, не всем это удалось. В этот раз откроем предварительную регистрацию и постараемся выделить больше времени для всех», - цитирует Касатонова ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне «Питтсбург Пингвинз» стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, обыграв в финале «Нэшвилл Предаторз» с общим счетом 4-2. Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач).