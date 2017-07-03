Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Касатонов: Постараемся показать болельщикам Кубок Стэнли

Источник:  ТАССКомментарии

Президент спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд» Алексей Касатонов рассказал, что Кубок Стэнли может быть выставлен на обозрение в столичном Музее хоккея.

«Разговаривали с командой Евгения Малкина на днях - они рассматривают Музей хоккея как одно из мест, где может побывать Кубок Стэнли во время их приезда в Москву. Будем снова рады видеть Евгения Малкина, Сергея Гончара и Кубок Стэнли у нас. В прошлом году желающих прикоснуться к трофею было очень много, к сожалению, не всем это удалось. В этот раз откроем предварительную регистрацию и постараемся выделить больше времени для всех», - цитирует Касатонова ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне «Питтсбург Пингвинз» стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, обыграв в финале «Нэшвилл Предаторз» с общим счетом 4-2. Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Голкипер системы «Чикаго» Юханссон стал игроком ЦСКАКак сообщает пресс-служба московского ЦСКА, шведский голкипер Ларс Юханссон заключил контракт с российским клубом.Николай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНиколай Прохоркин: Шансы попасть в сборную – 100-процентныеНападающий СКА перед началом второго сезона в команде надеется играть больше и высоко оценивает шансы на победу в Олимпийских играх.Генеральный менеджер «Нью-Джерси»: Я не готов отдавать права на Ковальчука по дешевкеГенеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился мнением о возможном возвращении нападающего Ильи Ковальчука в НХЛ.«Тю-тю из Вашингтона? Не дождетесь!» Как Россия и Америка боролись за Кузнецова«Тю-тю из Вашингтона? Не дождетесь!» Как Россия и Америка боролись за КузнецоваЕвгений Кузнецов взорвал рынок, получив сногсшибательный контракт от «Вашингтона» – $62,4 млн на восемь лет.Торнтон подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе»Как сообщает пресс-служба «Сан-Хосе», сегодня клуб подписал соглашение с канадским форвардом Джо Торнтоном.«Вашингтон» обменял Юханссона в «Нью-Джерси»Как сообщает официальный сайт «Вашингтона», клуб обменял форварда Маркуса Юханссона в «Нью-Джерси Девилз».Германия – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утраГермания – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Кузнецов подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на 62,4 миллиона долларовКузнецов подписал восьмилетний контракт с «Вашингтоном» на 62,4 миллиона долларовРоссийский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов подписал новый контракт с «Кэпиталз», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.Патрик Марло подписал контракт с «Торонто»Нападающий Патрик Марло подписал трехлетний контракт с «Торонто», сообщает пресс-служба команды.Генменеджер «Монреаля»: Мы не можем оставить в команде и Радулова, и МарковаГенеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал ситуацию с дальнейшим трудоустройством нападающего Александра Радулова и защитника Андрея Маркова.Эксперт: Ковальчук хочет в НХЛ контракт на три года и 6,5 миллиона долларовСевероамериканский эксперт НХЛ Брайан Лоутон рассказал об условиях контракта, который хотел бы получить российский нападающий Илья Ковальчук от клубов Национальной хоккейной лиги.Кэри Прайс станет самым высокооплачиваемым вратарем в НХЛГолкипер «Монреаля» Кэри Прайс, подписав в воскресенье новый контракт с «Канадиенс» станет самым высокооплачиваемым вратарем в Национальной хоккейной лиге.«Монреаль» подписал восьмилетний контракт с Прайсом на 84 миллиона долларов«Монреаль» подписал новый контракт с голкипером Кэри Прайсом на восемь лет. Об этом сообщает TSN.Вратарь Миллер подписал двухлетний контракт с «Анахаймом»«Анахайм» заключил контракт с голкипером Райаном Миллером. Об этом информирует официальный сайт «Дакс».«Нью-Джерси» подписал контракт с нападающим Бойлом«Нью-Джерси» заключил двухлетний контракт с нападающим Брайаном Бойлом. Об этом информирует официальный сайт «Дэвилз».«Ванкувер» заключил двухлетний контракт с защитником дель ЗоттоКак информирует официальный сайт «Ванкувера» защитником Майкл дель Зотто подписал с «Кэнакс» двухлетний контракт.«Ванкувер» заключил контракт на три года с нападающим ГаньеКак информирует официальный сайт «Ванкувера» форвард Сэм Ганье подписал с «Кэнакс» контракт на три сезона.Игорь Ларионов: Якуповым интересуются три серьезных клуба НХЛАгент Наиля Якупова, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов рассказал, где может продолжить карьеру российский форвард.Агент Радулова: Ведем переговоры с четырьмя клубами НХЛАгент российского нападающего Александра Радулова Александр Черных рассказал, что форвард ведет переговоры с несколькими клубами Национальной хоккейной лиги.Агент Радулова: Возвращение Александра в Москву никак не связано с его хоккейным будущимАгент российского нападающего Александра Радулова Александр Черных прокомментировал возможное возвращение форварда в Россию.
Хоккей
Голкипер системы «Чикаго» Юханссон стал игроком ЦСКА
Футбол
Официально: Джон Терри – игрок «Астон Виллы»
Футбол
Таски не поможет «Спартаку» в матче с «Локомотивом»
Футбол
В интернете появилась петиция с просьбой вернуть Халка в «Зенит»
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости