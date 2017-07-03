Константин Пономарев: Победа Хорна над Пакьяо – нормальное судейское решение
Российский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, прокомментировал итог поединка Мэнни Пакьяо с Джеффом Хорном.
«Нормальное судейское решение. Очень равный бой. Судьи имели право отдать преимущество его сопернику. Адекватное решение судей», – сказал Пономарев «Советскому спорту».
Напомним, что поединок Пакьяо - Хорн завершился единогласной победой австралийца: 117-111, 115-113, 115-113.
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