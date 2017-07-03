«Урал» покинули три игрока

Екатеринбуржский «Урал» покинули трое игроков, сообщает официальный сайт клуба.

Сергей Серченков и Денис Фомин отданы в аренду в «Оренбург» и «Текстильщик», соответственно.

Кроме того «Урал» расстался с грузинским защитником Джемалом Табидзе, который играл в нашем клубе на правах аренды, и соглашение с которым истекло по окончанию сезона-2016/17.

Табидзе пополнил состав «Урала» зимой этого года и провел 3 матча весеннего этапа чемпионата России, а также финальный поединок Кубка страны. Он продолжит в «Уфе».

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