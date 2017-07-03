ЦСКА согласовал новый контракт с вратарем Сорокиным
Источник: ХК ЦСКАКомментарии
ЦСКА достиг договоренности о подписании нового контракта с вратарем Ильей Сорокиным. Срок соглашения составит три года, сообщается на официальном сайте армейцев.
За минувшие три сезона Сорокин провел за ЦСКА 100 матчей, в 65 из которых армейцы одержали победу, добившись показателей в 93,6% отраженных бросков, коэффициента надежности 1,47 и проведя 19 игр «на ноль».
Предыдущее соглашение с Сорокиным действовало до окончания сезона 2017/18.
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