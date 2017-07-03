ЦСКА согласовал новый контракт с вратарем Сорокиным

Григорий Панин: У Билялетдинова я каждый год рос, прогрессировал, как и при Крикунове

Защитник Григорий Панин в интервью «БИЗНЕС Online» отметил главных специалистов в своей профессиональной карьере, а также высказался о бывших одноклубниках.