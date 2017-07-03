Константин Пономарев: Шафиков победил Истера. Судейство было неадекватным
Российский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, прокомментировал итог поединка Дениса Шафикова с Робертом Истером.
«С Шафиковым пока не говорил. Судейство было неадекватным. Пусть и с небольшим преимуществом, но Денис победил Истер», – сказал Пономарев «Советскому спорту».
Напомним, что поединок Шафикова с Истером завершился результатом 120-108, 120-108 и 116-112.
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