Константин Пономарев: Шафиков победил Истера. Судейство было неадекватным

Российский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, прокомментировал итог поединка Дениса Шафикова с Робертом Истером.

«С Шафиковым пока не говорил. Судейство было неадекватным. Пусть и с небольшим преимуществом, но Денис победил Истер», – сказал Пономарев «Советскому спорту».

Напомним, что поединок Шафикова с Истером завершился результатом 120-108, 120-108 и 116-112.