Хромачева проиграла Соболенко в первом круге Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у россиянки Ирины Хромачевой в первом круге Уимблдона.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 11 минут, - 6:3, 6:4.
Отметим, что Хромачева три раза подала навылет, совершила четыре двойных ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче Соболенко.
В следующем круге Соболенко сразится с победительницей противостояния Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) - Карина Виттефт (Германия).
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд:
Первый круг
Матч
Соболенко А. (Белоруссия) - Хромачева И. (Россия) - 6:3, 6:4
Место и дата
03 июля 13:30, , Онлайн-трансляция
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