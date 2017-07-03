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Хромачева проиграла Соболенко в первом круге Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у россиянки Ирины Хромачевой в первом круге Уимблдона.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 11 минут, - 6:3, 6:4.

Отметим, что Хромачева три раза подала навылет, совершила четыре двойных ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче Соболенко.

В следующем круге Соболенко сразится с победительницей противостояния Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия) - Карина Виттефт (Германия). 

Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Одиночный разряд
Первый круг

Матч

Соболенко А. (Белоруссия) - Хромачева И. (Россия) - 6:3, 6:4

Место и дата

03 июля 13:30, , Онлайн-трансляция

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