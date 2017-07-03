Хачанов обыграл Кузнецова на старте Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россиянин Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Кузнецова в первом туре Уимблдонского теннисного турнира.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 34 минуты, - 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2.
Хачанов двенадцать раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти. У его соперника девять эйсов, столько же двойных ошибок и семь брейков.
Соперником Хачанова во втором круге будет победитель пары Тьяго Монтейро (Бразилия) - Эндрю Уиттингтон (Бразилия).
Лондон
(Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 41 073 690 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Кузнецов А. (Россия) - Хачанов К. (Россия) - 6:7, 6:2, 3:6, 6:1, 2:6
Место и дата
03 июля 13:30, , Онлайн-трансляция
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