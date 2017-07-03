Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хачанов обыграл Кузнецова на старте Уимблдона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Кузнецова в первом туре Уимблдонского теннисного турнира.

Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 34 минуты, - 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 1:6, 6:2.

Хачанов двенадцать раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти. У его соперника девять эйсов, столько же двойных ошибок и семь брейков.

Соперником Хачанова во втором круге будет победитель пары Тьяго Монтейро (Бразилия) - Эндрю Уиттингтон (Бразилия).

Лондон (Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 41 073 690 долларов
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг

Матч

Кузнецов А. (Россия) - Хачанов К. (Россия) - 6:7, 6:2, 3:6, 6:1, 2:6

Место и дата

03 июля 13:30, , Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хромачева проиграла Соболенко в первом круге УимблдонаБелорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у россиянки Ирины Хромачевой в первом круге Уимблдона.Хачанов – 37-й в чемпионской гонке АТР, Медведев – 45-йОпубликована новая версия чемпионской гонки АТР, в первой десятке никаких изменений не произошло.Германия – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утраГермания – победитель КК, 8-летний контракт Кузнецова с «Кэпиталз» и два золота Юлии Ефимовой во Франции. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Медведев вошел в топ-50 рейтинга ATP, Хачанов – 34-й, Кузнецов – 76-йАссоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.Рафаэль Надаль: На Уимблдоне каждый рискует вылететь очень раноИспанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от своего выступления на Уимблдоне-2017.Британец откусил отчиму часть уха из-за спора о национальности МарреяБританец Ли Кларк откусил часть уха своему отчиму Алистеру Уилсону из-за спора о национальности теннисиста Энди Маррэя, сообщает «Lenta.ru».Сугита выиграл турнир в АнтальеЯпонский теннисист Юити Сугита стал победителем турнира в турецкой Анталье, призовой фонд которого почти 440 тысяч долларов.Джокович выиграл турнир в Истбурне, одолев МонфисаСерб Новак Джокович обыграл француза Гаэля Монфиса в финале турнира в Истбурне.Пепе Имаз: Я работаю с Джоковичем 4,5 года и никак не связан с падением его результатовНаставник экс-первой ракетки мира Новака Джоковича Пепе Имаз рассказал о своем сотрудничестве с сербским теннисистом.Медведев уступил Джоковичу в полуфинале турнира в ИстбурнеРоссийский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Истбурне со счетом 6:4, 6:4.Рублев вышел в основную сетку УимблдонаРоссийский теннисист Андрей Рублев смог пробиться в основную сетку Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.Габашвили не смог выйти в основную сетку УимблдонаРоссийский теннисист Теймураз Габашвили не сумел пробиться в основную сетку Уимблдонского турнира, который проходит в Лондоне.Медведев вышел в полуфинал турнира в Истбурне, обыграв ДжонсонаРоссийский теннисист Даниил Медведев взял верх над американцем Стивом Джонсоном в четвертьфинале турнира в Истбурне.Голубь прервал матч квалификации Уимблдона (видео)Матч квалификации Уимблдона между японкой Мию Като и француженкой Амандин Эссе был прерван, когда на корт прилетел голубь.Рублев и Габашвили вышли в финал квалификации УимблдонаРоссийские теннисисты Андрей Рублев и Теймураз Габашвили пробились в финальный раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.Кравчук покинул квалификацию Уимблдона, уступив ДжарриРоссийский теннисист Константин Кравчук проиграл Николасу Джарри из Чили в квалификационном турнире Уимблдона.Монова и Кудрявцева вышли во второй круг квалификации УимблдонаРоссийские теннисистки Полина Монова и Алла Кудрявцева вышли во второй раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.Медведев обыграл Куэрри на старте турнира в ИстбурнеРоссиянин Даниил Медведев обыграл американца Сэма Куэрри в первом круге турнира в Истбурне.Джокович готов помочь Борису Беккеру, которого объявили банкротомЭкс-первая ракетка мира Новак Джокович выразил готовность оказать любую помощь своему бывшему тренеру Борису Беккеру, на прошлой неделе объявленному банкротом.Потапова и Куличкова вышли во второй круг квалификации УимблдонаРоссийская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Хоккей
Голкипер системы «Чикаго» Юханссон стал игроком ЦСКА
Футбол
Официально: Джон Терри – игрок «Астон Виллы»
Футбол
Таски не поможет «Спартаку» в матче с «Локомотивом»
Футбол
В интернете появилась петиция с просьбой вернуть Халка в «Зенит»
все новости
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецоввсе новости
Карен Хачанов
Карен Хачановвсе новости
Wimbledon
Wimbledonтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ATP Tour
ATP Tour