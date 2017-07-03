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Алан Дзагоев: У меня конфликта с Черчесовым нет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев опроверг сообщения о том, что одной из причин его неучастия в Кубке конфедераций стал конфликт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. 

«Никакого конфликта с Черчесовым у меня не было и быть не может. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу, в наших отношениях все хорошо. В Кубке Конфедераций я не участвовал исключительно из-за травмы – только два дня назад я начал тренироваться в общей группе без ограничений», - написал Дзагоев на своем официальном сайте.

Напомним, что ранее «Советский спор» сообщил, что в сборной России по футболу возник открытый конфликт между игроками и главным тренером, в результате которого часть футболистов отказались приезжать в команду, а часть вступила в публичную перепалку с Черчесовым.

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