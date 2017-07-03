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Вячеслав Колосков: Марадона у руля сборной – утопия

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал слова Диего Марадоны о желании возглавить сборную России.

«Да пускай Марадона приезжает. Если он серьезно согласится, например, быть послом чемпионата мира 2018 года или еще какого-то турнира, то это будет здорово. Но когда начинаются разговоры о том, что он может возглавить сборную, то это утопия. Ну какой Марадона тренер? Он в свои лучшие годы пытался что-то сделать, но нигде ничего не сделал на высоком уровне. Я его рассматриваю только как посла, который мог бы принести пользу с точки зрения пропаганды футбола, но не более.

У нас последнее время многие переезжают: и актеры, и спортсмены. А футболистов такого высокого уровня еще не было. Его заявления на получение гражданства мы пока еще не видели. Все зависит от того, какая польза будет от этого», - цитирует Колоскова «Р-Спорт».

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