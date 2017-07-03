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Козырев и Задорожный вошли в тренерский штаб «Локомотива»

Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Известный в прошлом хоккеист Андрей Козырев пополнил тренерский штаб «Локомотива», он будет работать с защитниками, сообщается на официальном сайте ярославского клуба.

44-летний специалист в бытность игрока защищал цвета «Северстали», московских «Динамо» и ЦСКА, «Сибири», СКА и «Витязя».

Тренером по функциональной подготовке «Локомотива» назначен известный легкоатлет Андрей Задорожный. Он является бронзовым призером чемпионата Европы-1998 в беге на 1500 метров, многократным чемпионом России в беге на средние дистанции.

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