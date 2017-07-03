Константин Пономарев: Бой с Пакьяо? Он остался на уровне разговоров

Российский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, рассказал о возможности провести бой против филиппинца Мэнни Пакьяо.

«Бой с Пакьяо? Такой разговор был, но он остался на уровне разговоров. Никого конкретного сказать не могу. Последний поединок Мэнни проиграл и пока неизвестно, каким будет его будущее», – сказал Пономарев «Советскому спорту».

Напомним, 24-летний Пономарев одержал 32 победы, 13 из которых нокаутом. Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил о том, что следующий бой Пакьяо может провести против россиянина Константина Пономарева.