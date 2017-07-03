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Банега перешел в «Севилью»

Источник:  ФК «Севилья»Комментарии

Полузащитник итальянского «Интера» Эвер Банега стал игроком испанской «Севильи».

Как сообщает официальный сайт андулусийцев, Банега уже прошел медицинское обследование и подписал контракт сроком на три года.

В прошедшем сезоне Банега провел 33 матча, забил шесть голов и сделал столько же результативных передач.

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