Банега перешел в «Севилью»
Источник: ФК «Севилья»Комментарии
Полузащитник итальянского «Интера» Эвер Банега стал игроком испанской «Севильи».
Как сообщает официальный сайт андулусийцев, Банега уже прошел медицинское обследование и подписал контракт сроком на три года.
FICHAJE | @Ever10Banega firma por tres temporadas con el #SevillaFC— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 3 июля 2017 г.
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В прошедшем сезоне Банега провел 33 матча, забил шесть голов и сделал столько же результативных передач.
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