Банега перешел в «Севилью»

Полузащитник итальянского «Интера» Эвер Банега стал игроком испанской «Севильи».

Как сообщает официальный сайт андулусийцев, Банега уже прошел медицинское обследование и подписал контракт сроком на три года.

В прошедшем сезоне Банега провел 33 матча, забил шесть голов и сделал столько же результативных передач.