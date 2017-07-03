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Сборная Узбекистана победила на чемпионате Азии по самбо

Источник:  Лента.РуКомментарии

Сборная Узбекистана победила на домашнем чемпионате Азии по самбо. Об этом сообщает «Лента.ру».

В заключительный день соревнований узбекские спортсмены завоевали десять золотых медалей. На втором месте — команда Казахстана — девять наград высшей пробы. По два золота в активе сборных Туркменистана и Монголии.

С 27 золотыми медалями команда Узбекистана заняла первое место в общем зачете чемпионата Азии. У сборной Казахстана 22 золота.

Динара Жумбаева (Казахстан), победительница чемпионата Азии в весовой категории до 64 килограммов среди женщин, рассказала о своем успехе. «Я долго готовилась к этому чемпионату Азии и очень рада, что мне удалось победить. Благодаря этой победе я стала уже трехкратной чемпионкой Азии по самбо. Главная цель у меня в этом году — «золото» чемпионата мира. На сегодня моей самой главной соперницей является спортсменка из Беларуси Татьяна Мацко. С ней мне всегда тяжело бороться, а с остальными пока справляюсь», — сказала Жумбаева.

 

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