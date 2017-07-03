Сборная Узбекистана победила на чемпионате Азии по самбо
Сборная Узбекистана победила на домашнем чемпионате Азии по
самбо. Об этом сообщает «Лента.ру».
В заключительный день соревнований узбекские спортсмены завоевали десять
золотых медалей. На втором месте — команда Казахстана — девять наград высшей
пробы. По два золота в активе сборных Туркменистана и Монголии.
С 27 золотыми медалями команда Узбекистана заняла первое место в общем зачете
чемпионата Азии. У сборной Казахстана 22 золота.
Динара Жумбаева (Казахстан), победительница чемпионата Азии в весовой категории
до 64 килограммов среди женщин, рассказала о своем успехе. «Я долго готовилась
к этому чемпионату Азии и очень рада, что мне удалось победить. Благодаря этой
победе я стала уже трехкратной чемпионкой Азии по самбо. Главная цель у меня в
этом году — «золото» чемпионата мира. На сегодня моей самой главной
соперницей является спортсменка из Беларуси Татьяна Мацко. С ней мне всегда
тяжело бороться, а с остальными пока справляюсь», — сказала Жумбаева.